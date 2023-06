Eni et Var d'accord pour racheter Neptune Energy pour 4,48 MdsE

MILAN, 23 juin (Reuters) - L'énergéticien italien Eni et sa filiale norvégienne Var ont annoncé vendredi s'être entendus pour acquérir Neptune Energy dans le cadre d'un accord valorisant les actifs du producteur de gaz et de pétrole à 4,48 milliards d'euros, dette comprise. Dans le cadre de cet accord, Var Energy, contrôlé par Eni, va acheter les activités de Neptune en Norvège, alors que les activités allemandes de l'entreprise seront scindées avant l'opération. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe italien d'augmenter la part de gaz naturel et pourrait améliorer les perspectives de sa division gaz et gaz naturel liquéfié. (Reportage par Francesca Landini; version française Zhifan Liu)