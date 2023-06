Engie veut implanter 12.000 points de charge électriques en France d'ici 2025

PARIS (Reuters) - Engie a annoncé jeudi le lancement de sa marque ENGIE Vianeo avec l'ambition de développer 12.000 points de charge électriques en France pour les véhicules légers et les poids lourds à l’horizon 2025. "Engie entend devenir un acteur incontournable de la mobilité électrique(...) c’est pourquoi le groupe crée une nouvelle marque : ENGIE Vianeo", explique l'entreprise dans un communiqué. ENGIE Vianeo est déjà déployée sur les 1.000 premiers points de charge déjà opérationnels, a-t-elle ajouté. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)