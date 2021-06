Engie va étudier les options de vente de sa nouvelle entité Equans

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Engie va étudier toutes les options de vente de sa nouvelle entité de services multi-techniques Equans et constate déjà un intérêt marqué de la part de repreneurs potentiels, a déclaré mercredi sa directrice générale, Catherine MacGregor.

Equans, connue jusqu'à présent sous le nom de projet "Bright" et qui sera officiellement créée jeudi, rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management).

La société représente un chiffre d'affaires de quelque 12,5 milliards d'euros et, sur la base des données de 2019, un résultat opérationnel courant de 350 à 450 millions. Elle emploie 74.000 salariés, dont près de 26.000 en France, soit plus de 40% des effectifs d'Engie.

(Reportage Benjamin Mallet ; édité par Jean-Stéphane Brosse)