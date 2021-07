Engie va céder des parts dans GRTgaz aux actionnaires publics

Crédit photo © Reuters

par Benjamin Mallet et Gwénaëlle Barzic

PARIS (Reuters) - Engie va céder une partie de sa participation de 75% au capital de GRTgaz au consortium public qui détient le solde de la société en charge de la majeure partie du réseau de transport gazier français, a-t-on appris mercredi de sources au fait du dossier.

Les sources ont indiqué qu'un accord devrait être conclu d'ici vendredi. L'une d'elles a précisé qu'Engie céderait 11% du capital de GRTgaz au consortium composé de CNP Assurances et de la Caisse des dépôts (25% du capital actuellement) pour un peu plus d'un milliard d'euros.

Cette opération s'inscrirait dans le cadre du programme de cessions d'Engie - de 9 milliards d'euros sur la période 2021-2023 - qui doit contribuer à renforcer ses capacités d'investissement dans les énergies renouvelables.

Engie et CNP Assurances n'ont pas souhaité commenter ces informations. GRTgaz a pour sa part indiqué n'avoir aucune information à communiquer sur le sujet.

Après avoir procédé en 2011 à l'ouverture et à une augmentation du capital de GRTgaz à hauteur de 25% - avec le consortium public – pour 1,1 milliard d'euros, Engie a laissé entendre à plusieurs reprises ces dernières années qu'il pourrait encore réduire sa participation.

La Loi Pacte de 2019 permet en outre de nouvelles ouvertures du capital de GRTgaz en imposant une détention majoritaire – et non plus intégrale - de la société par Engie, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.

GRTgaz exploite 32.500 km de canalisations enterrées en France pour transporter le gaz des fournisseurs vers les consommateurs raccordés à son réseau, c'est-à-dire les gestionnaires desservant les communes, les centrales électriques et plus de 700 sites industriels.

La société souhaite accélérer le développement du gaz renouvelables et de l'hydrogène en France afin d'atteindre 12 térawatts-heure (TWh) injectés sur le réseau en 2024.

Elle joue également un rôle important à l'échelle européenne avec ses filiales Elengy, spécialiste des services de terminaux méthaniers, et GRTgaz Deutschland, opérateur du réseau de transport MEGAL en Allemagne.

En 2020, GRTgaz a enregistré un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros (stable) et un résultat net de 341 millions (+4,9%).

(Reportage Benjamin Mallet et Gwénaëlle Barzic ; édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)