Engie : "Une partie de la baisse de demande de gaz va durer"

PARIS, 7 novembre (Reuters) - Engie a constaté une baisse de la demande de gaz de ses clients industriels en Europe de l'ordre de 10 à 20% depuis le début de la guerre en Ukraine et s'attend à ce qu'elle soit en partie structurelle, a déclaré mardi sa directrice générale, Catherine MacGregor. La consommation de gaz a globalement baissé en Europe en 2022 sur fond de chute des importations de gaz russe, de fortes hausses de prix et d'appels à la sobriété de la part des gouvernements. "En fonction de la taille de (nos principaux clients industriels), aujourd'hui, nous n'avons pas constaté de reprise de la demande par rapport à l'année dernière. En d'autres termes, la destruction de la demande se situe dans une fourchette de 10 à 20% en fonction du type d'activité", a dit Catherine MacGregor lors d'une présentation des résultats d'Engie à fin septembre. "Nous pensons que cette situation va perdurer dans une large mesure. Évidemment, cet hiver, parce que les volumes de la demande de gaz ne sont pas très importants pour l'instant, il est un peu difficile de vous le dire avec certitude", a-t-elle ajouté, précisant que le phénomène n'aurait que peu d'impact pour le modèle de développement d'Engie. Le système gazier français aura la capacité d'assurer les approvisionnements nécessaires l'hiver prochain sous réserve d'imports "soutenus" de gaz naturel liquéfié (GNL), d'une "gestion prudente" des stockages et d'un maintien de la "sobriété" à des niveaux similaires à ceux de l'hiver dernier, selon les prévisions des opérateurs des réseaux de transport GRTgaz et Teréga. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)