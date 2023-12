Engie signe un accord en Belgique sur la prolongation des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4

13 décembre (Reuters) - Engie SA: * ENGIE SIGNE UN ACCORD FINAL AVEC LE GOUVERNEMENT BELGE SUR LA PROLONGATION DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES TIHANGE 3 ET DOEL 4 * ENGIE ET LE GOUVERNEMENT BELGE ONT SIGNÉ LE 13 DÉCEMBRE L'ACCORD FINAL PORTANT SUR LA PROLONGATION DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES TIHANGE 3 ET DOEL 4 ET SUR L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS LIÉES AUX DÉCHETS NUCLÉAIRES. * CE DOCUMENT CONFIRME ET ENTÉRINE LES PRINCIPES CLÉS DE L'ACCORD-CADRE SIGNÉ LE 21 JUILLET 2023 * L'ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES DE PROCÉDER À UN FLEXIBLELONG-TERM OPERATION (" LTO "), POUR UN MONTANT D'INVESTISSEMENT ESTIMÉ ENTRE EUR 1,6 MD ET EUR 2 MDS * L'ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES DE METTRE EN ŒUVRE LEURS MEILLEURS EFFORTS POUR REDÉMARRER LES UNITÉS NUCLÉAIRES DE DOEL 4 ET TIHANGE 3 DÈS NOVEMBRE 2025 * LA CRÉATION D'UNE STRUCTURE JURIDIQUE DÉDIÉE AUX DEUX UNITÉS NUCLÉAIRES PROLONGÉES, DÉTENUE À PARITÉ PAR L'ÉTAT BELGE ET ENGIE * A FIXATION D'UN MONTANT FORFAITAIRE POUR LES COÛTS FUTURS LIÉS AU TRAITEMENT DES DÉCHETS NUCLÉAIRES, CONCERNANT TOUTES LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES D'ENGIE EN BELGIQUE, POUR UN MONTANT TOTAL DE 15 MILLIARDS D'EUROS PAYABLE EN DEUX FOIS SELON LES CATÉGORIES DE DÉCHETS * LA LEVÉE DES RESTRICTIONS PORTANT SUR LES ACTIFS NON EUROPÉENS D'ELECTRABEL * L'IMPACT LIÉ À L'AUGMENTATION DES ENGAGEMENTS D'ENGIE AU TITRE DU TRANSFERT DES PROVISIONS POUR DÉCHETS NUCLÉAIRES SUR LE RÉSULTAT NET NON RÉCURRENT ET SUR LA DETTE NETTE ÉCONOMIQUE ONT DÉJÀ ÉTÉ CONSTATÉS AU 30 JUIN 2023 * ENGIE CONFIRME QUE CET ACCORD NE MODIFIE PAS LA GUIDANCEÀ MOYEN TERME DU GROUPE * L'EXPLOITATION DE CES DEUX RÉACTEURS AINSI QUE LE TRAVAIL DE DÉMANTÈLEMENT ENGAGÉ SUR LES AUTRES UNITÉS PERMETTRA LE MAINTIEN D'ENVIRON 4.000 EMPLOIS ET IMPLIQUERA LE RECRUTEMENT DE 200 COLLABORATEURS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES PROCHAINS MOIS