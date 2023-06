Engie revoit à la hausse ses prévisions de résultats en 2023, le titre monte

(Reuters) - Engie a annoncé vendredi réhausser ses perspectives pour l'année 2023, citant de "solides résultats" de sa branche Global Energy Management & Sales (GEMS) et une forte performance au premier trimestre qui se poursuit au deuxième. L'entreprise prévoit un objectif de résultat net récurrent part du groupe à un niveau compris entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros, contre 3,4 à 4 milliards d'euros précédemment annoncé. L'Ebit hors nucléaire a également été revu à la hausse. Il est attendu dans un fourchette de 8,5 à 9,5 milliards d'euros, contre 6,6 à 7,6 milliards d'euros auparavant. (Gaëlle Sheehan)