Engie revoit à la hausse sa prévision pour 2022
17 mai (Reuters) - ENGIE:
* CA DE 25,6 MDS D'EUROS AU T1 2022 CONTRE 13,8 MDS D'EUROS IL Y UN AN
* EBITDA AU T1 À 4,6 MDS D'EUROS CONTRE 3,1 MDS D'EUROS IL Y UN AN
* DETTE FINANCIÈRE À FIN MARS DE 27,3 MDS D'EUROS, + 2,0 MDEUR VERSUS 31 DÉC. 2021
* CASH FLOW FROM OPERATIONS À LA FIN MARS DE -0,1 MDS D'EUROS CONTRE +1,6 MDS D'EUROS IL Y A UN AN
* ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES RENOUVELABLES AVEC L'OBJECTIF D'AJOUTER 4 GW DE CAPACITÉS EN 2022
* PERSPECTIVES : GUIDANCE 2022 REVUE À LA HAUSSE, RNRPG ATTENDU ENTRE 3,8 ET 4,4 MDEUR
* PERSPECTIVES 2022 : GUIDANCE RNRPG REVUE À LA HAUSSE : SUR LA BASE D'UNE FOURCHETTE INDICATIVE D'EBITDA DE 11,7 À 12,7 MILLIARDS D'EUROS
* PERSPECTIVES 2022 : GUIDANCE RNRPG REVUE À LA HAUSSE : SUR LA BASE D'UNE FOURCHETTE D'EBIT DE 7,0 À 8,0 MILLIARDS D'EUROS
* EST EN DISCUSSION AVEC GAZPROM AU SUJET DE LA DEMANDE RUSSE DE MODIFICATION DU SCHÉMA DE PAIEMENT POUR LA FOURNITURE DE GAZ Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)
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