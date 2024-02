Engie : Résultats 2023 en hausse, prévision relevée pour 2024

Engie : Résultats 2023 en hausse, prévision relevée pour 2024













PARIS, 22 février (Reuters) - Engie a publié jeudi des résultats 2023 en hausse, tirés par ses activités dans la gestion de l'énergie et les renouvelables, et a relevé sa prévision pour 2024. L'énergéticien a précisé dans un communiqué que, malgré la baisse des prix de marché des derniers trimestres, il tablait désormais sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros cette année, contre 3,8 à 4,4 milliards précédemment. Cet indicateur serait cependant en repli par rapport au niveau de 5,4 milliards d'euros (+2,8%) atteint en 2023. Engie a également enregistré au titre de l'an passé un résultat net part du groupe de 2,2 milliards d'euros (contre 0,2 milliard en 2022), un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) hors nucléaire de 9,5 milliards (+18,2%) et un chiffre d'affaires de 82,6 milliards (-12,0%). Le groupe propose un dividende de 1,43 euro par action, en hausse de 2,1%. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Kate Entringer)