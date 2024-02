Engie: Repli attendu en 2024 mais prévision relevée malgré les prix

Engie: Repli attendu en 2024 mais prévision relevée malgré les prix













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Engie a publié jeudi des résultats 2023 en hausse, tirés par ses activités dans la gestion de l'énergie et les renouvelables, et a relevé sa prévision pour 2024 malgré la baisse des prix de marché. L'énergéticien table désormais sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros cette année, contre 3,8 à 4,4 milliards précédemment. Cet indicateur est cependant attendu en repli par rapport au niveau de 5,4 milliards d'euros (+2,8%) enregistré en 2023, Engie faisant l'hypothèse d'une "normalisation des prix et de la volatilité". "C'est inférieur à 2023 puisque les conditions de marché sont différentes, mais bien supérieure à 2021 qui est la meilleure année de comparaison en termes de conditions de marché", a souligné Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, lors d'une conférence de presse téléphonique. Engie a en outre légèrement revu à la baisse sa prévision de résultat net récurrent part du groupe pour 2025, désormais attendu entre 3,9 et 4,5 milliards, contre 4,1 à 4,7 milliards précédemment. A lire aussi... Il table également sur un taux de croissance annuel moyen de son résultat opérationnel (Ebit) hors nucléaire compris entre 10% et 12% sur la période 2021-2026. "Les hypothèses de prix qui sous-tendent nos projections (...) sont très différentes. On a des écarts très significatifs qui traduisent naturellement la baisse des prix de marché (...) des 12 derniers mois", a déclaré le directeur financier, Pierre-François Riolacci. Vers 12h25, l'action Engie gagnait 2,68% à 14,92 euros pendant que le CAC 40 avançait de 0,98%. Javier Garrido, analyste chez JP Morgan, a évoqué dans une note des résultats "largement conformes aux attentes", estimant que la question clé pour le groupe était celle de l'évolution de ses prévisions en fonction des prix. DIVIDENDE EN HAUSSE Alors que les prévisions 2024-2026 d'Engie sont basées sur les prix à terme en Europe à fin 2023, qui ont depuis accentué leur repli, le directeur financier a fait valoir lors d'une conférence que le groupe avait la possibilité de baisser ses coûts et certaines dépenses d'investissements, mais aussi de céder des actifs, si ces prix devaient rester durablement bas. Engie a enregistré au titre de l'an passé un résultat net part du groupe de 2,2 milliards d'euros (contre 0,2 milliard en 2022), un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) hors nucléaire de 9,5 milliards (+18,2%) et un chiffre d'affaires de 82,6 milliards (-12,0%). Il propose un dividende de 1,43 euro par action, en hausse de 2,1%. Le groupe a particulièrement bénéficié en 2023 des performances de sa division "Global Energy Management & Sales" (GEMS) qui inclut des activités d'approvisionnement, de gestion des risques et d'optimisation d'actifs dans l'énergie, dont le résultat opérationnel a bondi de 36% à 3,6 milliards d'euros. Les projections à l'horizon 2026 incluent un "Ebit normalisé" annuel de cette activité revu à la hausse (de 1 à 1,5 milliard). Le résultat opérationnel de son pôle d'énergies renouvelables a pour sa part progressé de 23% l'an passé, grâce notamment à des mises en service et des effets prix positifs. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Kate Entringer et Sophie Louet)