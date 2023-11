Engie relève ses objectifs après des résultats en hausse sur neuf mois

PARIS (Reuters) - Engie a publié mardi des résultats en progression au titre des neuf premiers mois de 2023, bien que marqués par un ralentissement par rapport à fin juin, et a annoncé une révision à la hausse de ses objectifs annuels. L'énergéticien a précisé dans un communiqué qu'il visait désormais pour 2023, "en raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année", un résultat net récurrent part du groupe compris entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 milliards précédemment. Engie a enregistré à fin septembre un Ebit hors nucléaire de 8,0 milliards d'euros (+27,4%), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 11,9 milliards (+12,0%) et un chiffre d'affaires de 62 milliards (-10,9%). (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)