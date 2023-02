Engie : Les résultats s'envolent en 2022, dopés par la hausse des prix du gaz !

PARIS, 21 février (Reuters) - Engie a fait état mardi d'un résultat net récurrent part du groupe de 5,2 milliards d'euros pour 2022, contre 2,9 milliards d'euros en 2021, lors d'une présentation des résultats financiers. Le bénéfice avant impôts et intérêts (Ebit) s'élève à 9 milliards d'euros pour l'année, contre 6,1 milliards d'euros l'an dernier. L'entreprise a bénéficié des prix élevés du gaz naturel et de l'électricité causés par les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, même si cet effet a été tempéré par des taxes sur les bénéfices exceptionnels au niveau européen et des mesures gouvernementales plafonnant les prix de détail du gaz. Le conseil d'administration d'Engie propose un dividende de 1,40 euro par action au titre de 2022, ce qui correspond à un taux de distribution de 65%. (Reportage America Hernandez, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)