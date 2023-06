Engie et Posco dirigent un consortium pour développer un projet d'ammoniac vert

Engie et Posco dirigent un consortium pour développer un projet d'ammoniac vert













21 juin (Reuters) - Engie SA: * ENGIE ET POSCO DIRIGENT UN CONSORTIUM POUR DÉVELOPPER UN PROJET D'AMMONIAC VERT D'UNE CAPACITÉ MAXIMALE DE 1,2 MILLION DE TONNES PAR AN À OMAN * D'UNE SUPERFICIE DE 340 KM2, LE BLOC DE CONCESSION EST SITUÉ À DUQM, ET DES ÉLÉMENTS EN AVAL SERONT ÉTABLIS DANS LE PORT DE DUQM * LE CONTRAT DU PROJET S'ÉTENDRA SUR UNE PÉRIODE DE 47 ANS, UNE PHASE DE DÉVELOPPEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SEPT ANS SUIVIE D'UNE PÉRIODE D'EXPLOITATION DE 40 ANS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)