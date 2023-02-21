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Engie annonce 22 à 25 MdsE d'investissements de croissance entre 2023 et 2025

Engie annonce 22 à 25 MdsE d'investissements de croissance entre 2023 et 2025

21 février (Reuters) - Engie SA:

* ENGIE ACCÉLÈRE SA CROISSANCE DURABLE AMBITIONS ÉLEVÉES DANS LES RENOUVELABLES POUR SOUTENIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUATRE PAYS NET ZÉRO CARBONE D'ICI 2030

* CONFIRMATION DES OBJECTIFS RENOUVELABLES GRÂCE À UN PORTEFEUILLE DE PROJETS SOLIDE ET DIVERSIFIÉ DE 80 GW

* 22 À 25 MILLIARDS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE ENTRE 2023 ET 2025, SOIT UNE AUGMENTATION DE 50 % PAR RAPPORT À 2021-2023

* POLITIQUE DE DIVIDENDES CONFIRMÉE: TAUX DE DISTRIBUTION COMPRIS ENTRE 65 ET 75% DU RNRPG AVEC UN PLANCHER ANNUEL DE 0,65EUR

* QUATRE PAYS NET ZÉRO CARBONE EN 2030, UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS LE NET ZÉRO CARBONE SUR LES TROIS SCOPES DU BILAN CARBONE EN 2045

* MONTÉE EN PUISSANCE DES CAPACITÉS FLEXIBLES ET DES GAZ RENOUVELABLES AVEC DES OBJECTIFS AMBITIEUX EN 2030

* HORIZON 2030: DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE VERT D'ENVIRON 4 GW

* HORIZON 2030: DISPOSER DE 700 KM DE RÉSEAUX D'HYDROGÈNE DÉDIÉS ET D'UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 1 TWH

* HORIZON 2030: EXPLOITER PLUS DE 100 STATIONS DE RAVITAILLEMENT

* INVESTIRA 3,5 MILLIARDS D'EUROS DANS LES ÉNERGIES DÉCARBONÉES D'ICI 2030 Texte original bit.ly/3kfaaA0 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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