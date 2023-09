Engie acquiert le producteur britannique de biométhane Ixora

(Reuters) - Engie a annoncé jeudi l'acquisition d'Ixora Energy Ltd au Royaume-Uni, pour un montant de 64,8 millions de livres sterling (75,06 millions d'euros), afin de renforcer sa présence dans le biométhane en Europe. Réalisée auprès du gestionnaire d'investissement Downing LLP, cette acquisition permet à l'énergéticien français d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille, situées dans le Devon et le Somerset, qui produisent un total de 160 gigawatts-heure (GWh) de biométhane par an. Alors que le groupe vise 10 térawatts-heure (TWh) de production de biométhane par an à l'horizon 2030 en Europe, contre 1 TWh projetés d'ici début 2024, Engie a souligné qu'il devait désormais se développer hors de France - où il comptait une capacité installée de 670 GWh par an au 30 juin - en ciblant le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et l'Espagne. "Notre objectif cette année était de nous implanter ailleurs qu'en France, avec cette acquisition d'Ixora, on y parvient. Le prochain pays dans lequel nous serons producteurs, ce seront les Pays-Bas (...), puisque c'est là que nous sommes le plus avancés en termes de projets de développement", a dit Camille Bonenfant-Jeanneney, directrice générale des activités "gaz renouvelables Europe", lors d'une conférence de presse. Engie ayant l'ambition de croître dans le biométhane par constructions, acquisitions et partenariats, Camille Bonenfant-Jeanneney a ajouté que le groupe avait besoin de "mixer les différentes voies de développement", notamment parce que les projets de nouvelles unités de grande taille mettaient du temps à se concrétiser. Pour atteindre ses objectifs de production de gaz vert, Engie prévoit d'investir 3 milliards d'euros d'ici 2030. A la même échéance, il a l'ambition de commercialiser 30 TWh par an de biométhane. (Reportage Benjamin Mallet, avec Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)