Engie acquiert le producteur britannique de biométhane Ixora

21 septembre (Reuters) - Engie a annoncé jeudi l'acquisition d'Ixora Energy Ltd au Royaume-Uni, une opération sécurisée pour un montant de 64,8 millions de livres sterling (75,06 millions d'euros) et destinée à renforcer la présence de l'énergéticien français dans le biométhane en Europe. Cette acquisition, réalisée auprès du gestionnaire d'investissement Downing LLP, permet à Engie d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille, situées dans le Devon et le Somerset, qui produisent un total de 160 GWh de biométhane par an. (Rédigé par Diana Mandiá; édité par Zhifan Liu)