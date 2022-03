Engie a ramené à 21,45% sa part dans Gaztransport & Technigaz

29 mars (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers a déclaré mardi dans un document que :

* ENGIE A FRANCHI EN BAISSE LES SEUILS DE 30% ET 25% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

* ENGIE DÉTIENT DÉSORMAIS 21,45% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE L'ENTREPRISE