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Enerkem signe un protocole d'entente avec Technip Energies pour accélérer le déploiement de sa plateforme

Enerkem signe un protocole d'entente avec Technip Energies pour accélérer le déploiement de sa plateforme

1er août (Reuters) - Technip Energies NV:

* ENERKEM ET TECHNIP ENERGIES S'ASSOCIENT POUR DÉPLOYER LA TECHNOLOGIE DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS ET PRODUITS CHIMIQUES CIRCULAIRES À PARTIR DE DÉCHETS

* ENERKEM ET TECHNIP ENERGIES ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ENTENTE AFIN DE CONCLURE UN ACCORD DE COLLABORATION VISANT À ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE D'ENERKEM

* ENERKEM A L'INTENTION D'ÉTABLIR UNE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AFIN D'ACQUÉRIR DES SITES ET D'OBTENIR LES PERMIS NÉCESSAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA RÉPLICABILITÉ DE BIORAFFINERIES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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