Energie : RTE va rendre 1,9 milliards d'euros à ses clients avant le 15 mars, annonce CRE

PARIS (Reuters) - RTE va restituer 1,9 milliard d'euros à ses clients avant le 15 mars en raison des recettes exceptionnelles encaissées par le gestionnaire des lignes à haute tension françaises en 2022 sous l'effet des tensions sur le marché de l'électricité, a annoncé lundi la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Ces recettes exceptionnelles proviennent principalement des droits d'accès payés par les importateurs ou exportateurs d'électricité pour pouvoir utiliser les interconnexions transfrontalières exploitées par RTE. Leur montant dépend des volumes échangés aux frontières et des écarts de prix de l'électricité entre la France et ses voisins, qui se sont creusés dans le contexte de la crise énergétique européenne, alimentée par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La CRE a précisé dans un communiqué qu'Enedis et les entreprises locales de distribution (ELD) seraient en volume les principales bénéficiaires du versement de RTE et que celui-ci se traduirait par une moindre hausse des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité dans les prochaines années. Pour les consommateurs industriels raccordés au réseau de RTE, le versement exceptionnel viendra en déduction de leur facture. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Tangi Salaün)