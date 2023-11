Enel prévoit d'investir près de 36 MdsE d'ici 2026

Enel prévoit d'investir près de 36 MdsE d'ici 2026













MILAN, 22 novembre (Reuters) - Le groupe énergétique italien Enel prévoit d'investir 35,8 milliards d'euros au cours des trois prochaines années dans le cadre d'une approche plus prudente en matière d'investissements, a déclaré mercredi le nouveau directeur général, Flavio Cattaneo. Près de 19 milliards d'euros seront consacrés aux réseaux tandis que les investissements dans les énergies renouvelables seront plus sélectifs, a indiqué Enel dans son nouveau plan stratégique, qui prévoit 12,1 milliards d'euros pour l'éolien terrestre, pour le solaire et le stockage par batterie. Flavio Cattaneo, qui a succédé en mai au patron de longue date Francesco Starace, a déclaré que le plan stratégique pour 2024-26 ferait d'Enel un groupe plus flexible. "Au cours des trois prochaines années, nous adopterons une approche plus sélective en matière d'investissements afin de maximiser la rentabilité tout en minimisant les risques", a-t-il déclaré Flavio Cattaneo, ajoutant que la discipline financière serait la pierre angulaire de sa stratégie. Enel prévoit que son résultat net ordinaire progresse en moyenne de 6% chaque année pour atteindre entre 7,1 milliards et 7,3 milliards d'euros en 2026. La ratio dette nette sur Ebitda devrait tomber à environ 2,3 en 2026, contre autour de 2,7 à 2,8 à la fin de cette année. (Reportage Francesca Landini ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)