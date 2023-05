Encore Erdogan ? Les électeurs turcs demandent à être entendus après le séisme

par Daren Butler et Bulent Usta ANTIOCHE, Turquie (Reuters) - Sous une chaleur étouffante, au milieu des tentes érigées pour les rescapés du tremblement de terre de février en Turquie, Bahattin Kar émerge de son abri de fortune pour se plaindre du manque d'électricité et d'eau, ainsi que de la distribution inéquitable des aides, dans un contexte de flambée du coût de la vie. Mais l'homme âgé de 54 ans demeure loyal au président Recep Tayyip Erdogan à l'approche, dimanche, des élections présidentielle et législatives qui s'annoncent comme le plus important défi électoral pour le dirigeant au pouvoir depuis deux décennies. "Si Erdogan remporte l'élection, alors ces problèmes seront résolus. Mais s'il ne gagne pas, malheur à ces personnes", dit-il dans ce camp de rescapés à Antioche, ville du sud du pays la plus touchée par le puissant double séisme qui a fait plus de 50.000 morts en Turquie et laissé des millions de personnes sans-abri. Les entretiens réalisés par Reuters avec une dizaine d'électeurs à Antioche ont mis en exergue la colère à l'égard de ce que certains dénoncent comme la réponse tardive du gouvernement à la catastrophe. Il semble toutefois que cela n'ait pas affecté leurs intentions de vote pour les scrutins de dimanche. Ces témoignages constituent un petit aperçu de l'humeur à Antioche et, plus largement, dans le sud du pays qui est un bastion traditionnel du Parti de la justice et du développement (AKP) de Recep Tayyip Erdogan. Ils s'inscrivent dans la lignée de certains sondages qui montrent que la catastrophe a exacerbé les divisions dans une Turquie polarisée entre les pro et les anti-Erdogan. D'après Ozer Sencar, de l'institut de sondage Metropoll, la cote de popularité de l'AKP, qui avait chuté sous les 33% en février, est revenue en avril à des niveaux pré-séisme, aux alentours de 40%. Seuls 4,3% des électeurs interrogés le mois dernier ont dit considérer le séisme comme le plus important problème dans le pays, alors que l'économie préoccupe particulièrement dans un contexte d'inflation élevée. Les enquêtes d'opinion laissent pour la plupart augurer d'un second tour de l'élection présidentielle le 28 mai entre Recep Tayyip Erdogan et son rival Kemal Kiliçdaroglu, candidat d'une alliance formée par plusieurs partis d'opposition. LES PELLETEUSES TOUJOURS À L'OEUVRE Un sondage réalisé cette semaine par MAK crédite Kemal Kiliçdaroglu de plus de 50% des intentions de vote, soit au-delà du seuil nécessaire pour remporter le scrutin dès le premier tour, contre 45,4% pour Recep Tayyip Erdogan, dont la principale promesse électorale est de reconstruire les zones détruites par le double séisme. Seda Demiralp, à la tête du département des relations internationales de l'université Isik, à Istanbul, estime pourtant que la catastrophe de février n'aura pas d'impact majeur sur les élections, contrairement à la crise économique qui est beaucoup plus défavorable au pouvoir en place. "Je ne pense pas que cela fasse baisser les votes de manière significative pour le président sortant, mais peut-être pourrait-on dire que cela les a empêchés de croître", dit-elle. Jadis animées, les rues d'Antioche sont désormais majoritairement vides, alors que les habitants de la ville qui n'ont pas fui vivent actuellement comme des réfugiés, dans des tentes ou des cabines de conteneur, et sont contraints de prendre place dans de longues files d'attente pour obtenir des aides ou des réponses des services publics. Le bruit des pelleteuses résonne toujours, 80 à 90% des bâtiments considérés comme endommagés par les secousses étant en phase de destruction. Seule la réouverture d'un petit nombre de commerces et de restaurants dans le quartier historique du bazar d'Antioche donne un semblant de retour à la vie normale, tandis que l'administration locale s'est installée dans le bâtiment d'un lycée. La ferveur des précédentes campagnes électorales dans la ville a laissé place à un manque d'enthousiasme, compréhensible au regard des circonstances, même si les partis politiques continuent de démarcher les quelque 350.000 électeurs. Parti au pouvoir et opposition proposent des lectures très différentes de la réponse gouvernementale au double séisme. "Notre président a un lien très fort avec notre nation, un lien au-delà du charisme", a déclaré à Reuters un élu de l'AKP, Abdulkadir Ozel, alors que des habitants se rassemblaient autour de lui pour l'écouter. "Il y a une grande confiance dans sa capacité à réaliser ce qu'il a promis", a-t-il ajouté à propos de Recep Tayyip Erdogan, depuis une mosquée située dans un village au nord d'Antioche. "PAS PRÊTS DU TOUT POUR LES ÉLECTIONS" Kerem Nalbant, candidat du parti pro-kurde, n'est pas du tout d'accord, comme il l'a dit dans un discours devant plusieurs dizaines de personnes à l'ouest de la ville. "Le sentiment général est que le gouvernement nous a laissé tomber. Il n'a pas agi en temps opportun pour secourir les gens. Cela a provoqué une grave accumulation de colère", a-t-il affirmé. Alors que l'AKP est traditionnellement dominateur dans les 11 provinces affectées par le double séisme, le Parti républicain du peuple (CHP) de Kemal Kiliçdaroglu dispose d'un fort soutien dans le sud de la province de Hatay, où se trouve Antioche. Lors des législatives de 2018, l'AKP avait remporté cinq sièges à Hatay, contre quatre pour le CHP. Autre résident du camp de rescapés dans le centre d'Antioche, Ertan Genc dit aussi soutenir Recep Tayyip Erdogan et croire en sa promesse de construire de nouvelles habitations dans un délai d'un an. "Notre chef va gagner. Et tant que notre chef sera en vie, le monde entier, tous les citoyens turcs, seront toujours avec lui", martèle l'homme de 48 ans. Sur la rive orientale de l'Oronte, dans le quartier historique d'Antioche, Hikmet Guzel ne croit pas que ces déclarations publiques reflètent la réalité. Le poète âgé de 63 ans pense que les électeurs vont sanctionner dans les urnes ceux qu'ils jugent responsables de la réponse insuffisante au séisme. "Il y a un gouvernement au pouvoir depuis 21 ans. Et nous avons été abandonnés", rappelle-t-il. "Si les gens disent qu'on ne les aide pas, c'est qu'il est temps de changer et d'essayer un nouveau parti." Nombreux sont ceux, à Antioche, qui s'accordent toutefois sur un point: les élections ne sont pas leur priorité, alors qu'ils se préoccupent avant tout de leur survie quotidienne. "Nous avons besoin d'une aide de l'Etat parce qu'il n'y a aucune autre branche à laquelle se raccrocher", souligne Cuneyt Ofkeli, représentant local qui a oeuvré à vérifier les listes électorales et à écouter les préoccupations des habitants au milieu des décombres. "Comme nous, des milliers de personnes ne sont pas prêtes du tout pour les élections." (Reportage Daren Butler, Bulent Usta et Umit Bektas; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)