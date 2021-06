Encore des perturbations sur les numéros d'urgence, des décès évoqués après la panne

Crédit photo © Reuters

par Hayat GAZZANE

PARIS (Reuters) - Des perturbations persistaient jeudi de manière aléatoire après une panne qui a affecté les numéros d'urgence mercredi soir et à laquelle sont potentiellement liés au moins trois ou quatre décès.

"Si la situation est en voie d’amélioration, des perturbations persistent de manière aléatoire", a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié à la mi-journée.

La cellule interministérielle de crise, qui réunissait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le ministre en charge du Numérique Cédric O et l'opérateur télécoms en cause Orange, a décidé de maintenir les numéros alternatifs jusqu’à vendredi matin.

Ces numéro avaient été mis en place dans l'urgence mercredi pour contourner la panne qui a fortement perturbé l'accès aux numéros 15, 17, 18 et 112, entre 18 heures et minuit.

Une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise se tiendra à 18H00 (16H00 GMT) pour faire un point de situation, indique le ministère.

Un peu plus tôt, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a assuré de son côté que l'ensemble du trafic sur les numéros d'urgence était redevenu normal sur l'ensemble du territoire national.

L'incident, qualifié de préoccupant par le président Emmanuel Macron, a mis sous pression Orange et son PDG. Stéphane Richard, qui a été convoqué dans la matinée au ministère de l'Intérieur, a présenté les excuses de son groupe.

ENQUÊTE APRÈS UN DÉCÈS

Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, "trois à quatre décès" ont été enregistrés sur le territoire national à la suite de la panne des numéros d'urgence, bien qu'il soit trop tôt selon lui pour les lier directement à l'incident.

"Nous évoquons trois à quatre décès enregistrés sur le territoire national à l'heure à laquelle nous parlons, je ne peux pas dire si c'est exhaustif et il est trop tôt (...) pour tirer le lien entre cette panne et ces décès", a-t-il déclaré sur BFMTV à l'occasion d'une visite à l’hôpital Necker à Paris.

L'un des décès concerne un patient de 63 ans, qui a été conduit en voiture par sa conjointe, au centre hospitalier de Vannes, suite aux difficultés rencontrées par celle-ci pour joindre les secours, ont détaillé le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, Guillaume Quenet, et le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) de Bretagne, Stephane Mulliez, lors d'une conférence de presse.

L'homme était en situation d'arrêt cardiaque, ont-il indiqué, et n'a pu être réanimé.

Une enquête administrative de l'ARS de Bretagne a été diligentée à la suite de ce décès.

Deux autres décès liés à des accidents cardiovasculaires ont été recensés à la Réunion.

PAS DE CYBERATTAQUE, ASSURE RICHARD

Interrogé sur les origine de la panne, Stéphane Richard a déclaré que les premiers dysfonctionnements s'étaient produits vers 16h30 mercredi sur une plateforme chargée d'acheminer tous les appels qui proviennent d'un téléphone fixe ou mobile vers un certain nombre de numéros, dont les numéros d'urgence.

"Ce système est par architecture extrêmement sécurisé", a-t-il indiqué, affirmant ignorer les raisons qui ont entraîné son dysfonctionnement.

Il ne s'agirait pas a priori d'un problème de maintenance, a-t-il précisé, et "certainement pas" d'une cyberattaque.

"C'est plus probablement une défaillance logiciel dans ces équipements critiques de réseau", a-t-il affirmé, ajoutant que cet incident était rarissime.

Entre 16h et 22h, huit appels sur dix depuis un mobile et neuf appels sur dix depuis un fixe vers les numéros d'urgence ont pu aboutir, malgré la panne, a-t-il assuré.

Un audit externe des services et inspections de l'Etat va être diligenté pour faire la lumière sur les causes et circonstances de cet incident mais également sur les modalités de remontée de l'information, a indiqué jeudi matin Cédric O.

"Il faut qu’on comprenne (...) Il faut toutes les réponses à toutes les questions qui se posent. Il ne faut jamais plus dans l’histoire revivre une situation comme celle-ci", a réagi Olivier Véran.

Pour Christophe Prudhomme, médecin au Samu 93 et porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France, cet incident aurait dû être évité.

"On n'a absolument pas géré le fait qu'en cas d'incident, il nous fallait un système de secours. Ce système de secours n'existe pas aujourd'hui", a-t-il déclaré sur Franceinfo, dénonçant un "sous-investissement" dans les services des numéros d'urgence.

*

(édité par Blandine Hénault)