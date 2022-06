En visite à Kinshasa, le roi des Belges restitue un masque à la RDC

par Benoit Nyemba

KINSHASA (Reuters) - Le roi Philippe a solennellement restitué mercredi un masque traditionnel à la République démocratique du Congo (RDC), espérant marquer ainsi un nouveau départ dans les relations entre la Belgique et son ancienne colonie lors de sa première visite officielle en RDC depuis son accession au trône en 2013.

Selon certaines estimations, jusqu'à 10 millions de Congolais ont été tués ou sont morts de faim ou de maladie lors des vingt-trois années durant lesquelles, de 1885 à 1908, le roi Léopold II s'était octroyé le pays à titre personnel, avant de céder le Congo à la Belgique, jusqu'à l'indépendance en 1960.

En 2020, Philippe est devenu le premier roi des Belges à exprimer ses regrets pour les "souffrances et humiliations" infligées par l'ancienne puissance coloniale en RDC, s'abstenant néanmoins de présenter des excuses, malgré les demandes des Congolais.

Mercredi, le souverain a remis au directeur du Musée national de Kinshasa un masque kakuungu de l’ethnie Suku détenu depuis des décennies par le Musée royal de l'Afrique centrale de Belgique, dans le cadre d'un "prêt de longue durée".

"Je suis ici pour vous rendre cette œuvre exceptionnelle afin de permettre aux Congolais de la découvrir et de l'admirer", a déclaré le souverain au côté du président de la RDC, Félix Tshisekedi. "Il marque le début symbolique du renforcement de la collaboration culturelle entre la Belgique et la RDC."

Le roi est arrivé mardi à Kinshasa avec son épouse la reine Mathilde et le Premier ministre Alexander De Croo pour une visite d'une semaine qui le conduira également à Bukavu et Lubumbashi, dans l'est de la RDC.

(Reportage Benoit Nyemba et Nellie Peyton; rédigé par Aaron Ross; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)