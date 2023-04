En visite à Belfast, Joe Biden ne devrait pas parler commerce avec Rishi Sunak

BELFAST, 12 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden ne devrait pas discuter d'un accord de libre-échange avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors de leur rencontre en Irlande du Nord mercredi, a déclaré une responsable de la Maison Blanche. La Grande-Bretagne cherche à conclure des accords commerciaux depuis son départ de l'Union européenne, mais l'administration Biden a gelé les discussions. "Je ne m'attends pas à ce que les deux dirigeants parlent d'un accord de libre-échange au cours de ce voyage", a déclaré à la presse Amanda Sloat, directrice pour l'Europe du Conseil de sécurité nationale américain. Elle a ajouté que les questions économiques entre les deux pays devraient faire l'objet de discussions lors de la venue à Washington de Rishi Sunak en juin, à l'invitation de Joe Biden. La venue à Belfast de Joe Biden, à l'occasion du 25e anniversaire de l'accord de paix du Vendredi saint, intervient dans un contexte politique délicat en Irlande du Nord, le parti unioniste démocrate boycottant le gouvernement de coalition depuis plus d'un an. (Reportage Steve Holland et Sachin Ravikumar, rédigé par Alistair Smout, version française Gaëlle Sheehan)