En Suisse, faites vacciner un ami contre le COVID-19, vous serez récompensé

ZURICH (Reuters) - Les Suisses qui convaincront leurs proches de se faire vacciner contre le COVID-19 se verront offrir par l'Etat un bon de 50 francs valable pour un repas au restaurant ou une sortie au cinéma.

Face à une campagne de vaccination poussive et à une défiance tenace au sein de la population, les autorités de la confédération helvétique ont lancé cette initiative vendredi avec un budget de 150 millions de francs.

Sur les 8,7 millions d'habitants du pays, 42% n'ont pas reçu un schéma vaccinal complet.

"Le taux de vaccination (...) reste très bas et cela signifie que nous ne pouvons pas mettre fin aux mesures de contrôle", a dit le ministre de la Santé Alain Berset lors d'une conférence de presse.

Chaque personne récemment vaccinée pourra indiquer le nom d'une personne qui l'a convaincue de se faire vacciner, laquelle recevra ensuite un bon de 50 francs suisses (environ 46 euros) à échanger dans les cinémas ou restaurants participants.

La Suisse et la principauté voisine du Liechtenstein ont signalé plus de 841.000 cas de COVID-19 et plus de 10.700 décès depuis le début de la pandémie.

