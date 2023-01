En RDC, le pape condamne le "poison de l'avidité" et le pillage des ressources

par Philip Pullella et Justin Makangara

KINSHASA (Reuters) -Le pape François a condamné mardi le "poison de l'avidité" et le pillage des ressources minières, source de conflits et d'exploitation en République démocratique du Congo, au premier jour de son voyage apostolique dane le pays d'Afrique centrale.

"Pas touche à la République démocratique du Congo! Pas touche à l'Afrique! Ce n'est pas une mine à piller ou un terrain à saccager", a déclaré le souverain pontife, sous les applaudissements, lors d'un discours au palais présidentiel de Kinhasa, peu après son arrivée dans la capitale de RDC.

"On a l'impression que la communauté internationale s'est pratiquement résignée à la violence qui dévore le pays. Nous ne pouvons pas nous accoutumer au bain de sang qui marque ce pays depuis des décennies, causant des millions de morts", a encore souligné le pape.

François, âgé de 86 ans, est le premier pape à se rendre dans l'ex-Zaïre depuis Jean Paul II en 1985. Près de la moitié des 90 millions de Congolais sont catholiques.

Une foule enthousiaste de plusieurs dizaines de milliers de fidèles s'était rassemblée pour saluer le cortège papal le long de la route reliant l'aéroport de Kinshasa au centre-ville, agitant des drapeaux de la RDC et du Vatican.

Le souverain pontife s'est rendu au palais présidentiel où l'attendait le président Felix Tshisekedi, afin de prononcer un discours devant des représentants des autorités et de la société civile ainsi que des diplomates.

Mercredi, il célébrera la messe et rencontrera des victimes de l'est du pays, théâtre de combats récurrents entre les rebelles du groupe M23 et les troupes gouvernementales.

"Je voulais aller à Goma mais ce ne sera pas possible à cause de la guerre" dans la région, a confié le pape aux journalistes pendant son vol, en référence à la grande ville de l'est de la RDC.

Le pape François doit rester en RDC jusqu'à vendredi, avant de se rendre à Juba, la capitale du Soudan du Sud, où il séjournera jusqu'au 5 février.

(Avec la contribution de Justin Makangara, Benoit Nyemba, Sonia Rolley, Stanis Bujakera et Paul Lorgerie, rédigé par Estelle Shirbon, version française Dina Kartit et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer, Blandine Hénault et Matthieu Protard)