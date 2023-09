En proie à la sécheresse, la Tunisie prolonge les restrictions d'eau

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - La Tunisie prolonge jusqu'à nouvel ordre les dispositions relatives aux restrictions d'eau potable et à l'interdiction de son utilisation dans l'agriculture, a annoncé samedi le ministère de l'Agriculture. La Tunisie est en proie à la sécheresse depuis cinq ans. En mars, le pays d'Afrique du Nord a commencé à couper l'eau la nuit et à en interdire l'utilisation dans l'agriculture. La date limite du 30 septembre avait alors été avancée. Les autorités de Tunis interdisent également d'utiliser de l'eau potable pour laver les voitures, arroser les espaces verts et nettoyer les rues et les lieux publics. Quiconque enfreint cette interdiction s'expose à une amende et à une peine de prison allant de six jours à six mois. (Reporting by Tarek Amara; Editing by Alexander Smith)