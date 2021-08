En Nouvelle-Zélande, la résurgence de l'épidémie met en lumière le faible taux de vaccination

Crédit photo © Reuters

par Praveen Menon

WELLINGTON (Reuters) - Les cas de coronavirus ont bondi en Nouvelle-Zélande jeudi dans un contexte d'interrogations croissantes sur la réponse fournie par le gouvernement à la pandémie dans le pays, qui peine à déployer sa campagne de vaccination.

Onze nouveaux cas quotidiens ont été signalés, portant le bilan à 21 contaminations pour la dernière vague épidémique, qui a mis un terme à une période de six mois sans qu'aucun cas local n'ait été recensé dans le pays.

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a déclaré que le virus ne circulait pas dans le pays depuis longtemps, les autorités ayant lié l'origine du nouveau foyer à un rapatriement de Sydney le 7 août dernier.

"C'est un développement important. Cela signifie désormais que nous pouvons être assez certains de la date et de la façon dont le virus est entré dans le pays", a-t-elle commenté lors d'une conférence de presse.

La Nouvelle-Zélande est repassée sous confinement strict mercredi pour trois jours après qu'une nouvelle infection a été signalée pour la première fois depuis le mois de février à Auckland, la plus grande ville du pays.

Jacinda Ardern, qui a fermé les frontières du pays en mars 2020, avait prévu ce mois-ci une réouverture progressive, sous la pression des entreprises et du secteur public qui souffrent d'une pénurie de main-d'oeuvre.

Mais la résurgence des contaminations pourrait retarder les plans du gouvernement, qui peine à faire vacciner la population.

Seuls 23% des cinq millions d'habitants en Nouvelle-Zélande disposent d'un schéma vaccinal complet, soit le taux le plus bas parmi les 38 membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

"Il n'est plus si évident que la stratégie de Jacinda Ardern soit la bonne", peut-on lire dans un article d'opinion du quotidien New Zealand Herald.

Dans l'opposition, la dirigeante du Parti national, Judith Collins, a qualifié le déploiement de la campagne de vaccination d'"échec" et les experts soulignent quant à eux l'importance de vacciner l'ensemble de la population néo-zélandaise.

"Le virus est là, dehors. Nous ne pouvons pas continuer à penser que nous lui barrerons l'entrée pour toujours", a déclaré l'immunologiste Graham Le Gros, directeur du Malaghan Institute of Medical Research et responsable du programme Vaccine Alliance Aotearoa New Zealand.

"Je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'en tant que nation, nous nous concentrions maintenant sérieusement sur la vaccination du plus grand nombre de personnes possible."

"C'est la seule façon pour notre pays de revenir à la normale", a-t-il ajouté.

(Version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)