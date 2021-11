En Libye, l'un des fils Kadhafi candidat à la présidence

TRIPOLI (Reuters) - Saïf al Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, est apparu en public dimanche pour la première fois depuis près de dix ans, pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 24 décembre, censée mettre fin au chaos dans lequel se débat son pays depuis la chute du régime de son père.

Âgé de 49 ans, Saïf al Islam Kadhafi, portant barbe grise et lunettes, est apparu dans une vidéo diffusée par la commission électorale, vêtu d'un costume traditionnel brun et d'un turban, en train de signer des documents dans un bâtiment officiel à Sebha, une ville du sud du pays.

La liste des prétendants à la présidence inclut déjà le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces contrôlent l'est et le sud du pays, le Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah, et le président du Parlement, Aguila Saleh.

Si son nom est l'un des plus connus du pays, Saïf al Islam Kadhafi est très loin d'être considéré comme l'un des favoris.

S'il avait donné un entretien au New York Times en début d'année, il n'était plus apparu en public depuis des années et est donc un inconnu pour une partie de la population.

Il avait en outre été condamné à mort pour crimes de guerre en 2015 par un tribunal de Tripoli au terme d'un procès lors duquel il n'avait comparu qu'en vidéo depuis Zintan, une ville du nord-ouest du pays depuis laquelle il avait tenté de se réfugier au Niger en 2011 après la chute de son père la même année.

Il risquerait donc une arrestation s'il apparaissait en public dans la capitale. Il est par ailleurs visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité.

Sa candidature à un scrutin dont les modalités restent contestées par une partie des multiples factions politiques libyennes pourrait par ailleurs susciter de nouvelles interrogations sur la capacité de l'élection à ramener la paix dans le pays.

La tenue même de la présidentielle et des législatives prévues le même jour est encore incertaine, en dépit du soutien de la communauté internationale, réaffirmé vendredi.

(Reportage Ahmed Elumami, version française Marc Angrand)