En Italie, le nombre de personnes âgées de plus de 100 ans atteint un niveau record

ROME, 7 juillet (Reuters) - Le nombre de personnes âgées de plus de 100 ans en Italie a atteint un niveau record l'année dernière, a déclaré vendredi l'office national des statistiques (Istat), alors que l'âge moyen de la population augmente à un rythme plus rapide que dans les autres pays de l'Union européenne. Dans son rapport annuel, l'Istat indique que la part de la population âgée de plus de 100 ans a triplé depuis le début du siècle et qu'elle s'élevait à près de 22.000 personnes en janvier, la plupart étant des femmes. À l'autre extrémité de la tranche d'âge, les chiffres montrent que les naissances ont chuté pour atteindre le chiffre historique de 393.000 en 2022, soit le plus bas niveau observé depuis l'unification de l'Italie il y a plus de 150 ans. La population du pays n'a cessé de diminuer depuis 2014, et la prise en charge des personnes âgées est l'un des défis les plus urgents auxquels l'Italie est confrontée. L'âge moyen en Italie est passé de 45,7 ans à 46,4 ans entre début 2020 et 2023, selon l'Istat. L'institut s'attend également à ce que la population âgée de plus de 80 ans augmente de 35% par rapport à 2021 et dépasse les 6 millions en 2041. (Reportage Federica Urso, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)