En Israël, le chef de la défense américaine se penche sur la prochaine phase de la guerre













Crédit photo © Reuters

TEL AVIV (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est arrivé en Israël lundi pour des entretiens qui devraient porter sur la fin de la guerre intensive à Gaza et la transition vers un conflit plus limité et plus ciblé.

Pour Lloyd Austin, ce voyage est un exercice d'équilibriste. S'il a toujours soutenu le droit d'Israël à se défendre après les attaques du Hamas le 7 octobre, il s'est aussi de plus en plus exprimé sur le sort des civils à Gaza, alors que les frappes israéliennes ne cessent de faire de victimes. Un haut responsable de la défense américaine a déclaré aux journalistes qui accompagnaient Lloyd Austin qu'il devrait s'entretenir notamment avec Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense israélienne Yoav Gallant au sujet de la planification par Israël d'une transition vers la phase suivante de la guerre. "Ce que vous voyez aujourd'hui en termes d'opérations terrestres de haute intensité et de frappes aériennes ne va pas durer éternellement. Il s'agit d'une phase de la campagne", a déclaré le responsable. Selon Michael Eisenstadt, directeur du programme d'études militaires et de sécurité à l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient, les États-Unis et Israël semblent être d'accord sur une transition vers une nouvelle phase de la campagne, mais Washington souhaiterait que cela se produise d'ici quelques semaines, tandis qu'Israël estime avoir besoin de plus de temps. "Ils sont donc fondamentalement d'accord sur la marche à suivre et sur la nécessité de passer à une approche plus ciblée, mais il y a des divergences quant au calendrier", a-t-il déclaré. Lorsque le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s'est rendu en Israël la semaine dernière, Benjamin Netanyahou lui a dit qu'Israël se battrait "jusqu'à la victoire absolue". Le ministre de la défense, Yoav Gallant, a de son côté déclaré que la guerre "durerait au-delà de plusieurs mois". (Bureau de Tel Aviv, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)