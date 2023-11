En Israël, Elon Musk dit vouloir lutter contre la "propagande meurtrière"

En Israël, Elon Musk dit vouloir lutter contre la "propagande meurtrière"













Crédit photo © Reuters

par Dan Williams JERUSALEM (Reuters) - Elon Musk, dirigeant de Tesla et Space X et principal actionnaire de la plateforme X, a dit lundi soutenir le combat d'Israël contre le Hamas et estimé qu'un des défis était de mettre fin au type de "propagande" qui a conduit selon lui à l'attaque du 7 octobre en Israël. Le déplacement en Israël du fantasque propriétaire de X, dans le cadre de discussions portant notamment sur l'utilisation de ses satellites Starlink, arrive après la polémique suscité par un de ses tweets, dans lequel il avait dit approuver les propos d'un utilisateur de la plateforme qui affirmait que les membres de la communauté juive entretiennent la haine contre les Blancs. La Maison blanche a accusé Elon Musk de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" en donnant crédit à des théories conspirationnistes. Plusieurs grands groupes ont annoncé dans la foulée la suspension de leurs publicités sur la plateforme X, anciennement Twitter. Lors d'une réunion en ligne avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Elon Musk a estimé qu'Israël n'avait "pas d'autre choix" que d'éradiquer le Hamas et dit vouloir "apporter son aide". "Ceux qui veulent tuer doivent être neutralisés", a-t-il déclaré. "Il faut arrêter la propagande qui pousse les gens à devenir des meurtriers. Et après cela, il faut rendre Gaza prospère. Si tout cela se produit, je pense qu'il y aura un bel avenir." Elon Musk a aussi été reçu par le président israélien Isaac Herzog, qui avait convié pour l'occasion des parents d'otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, le ministre des Communications, Shlomo Karhi avait indiqué avoir conclu un accord de principe pour l'utilisation des communications Starlink de la société SpaceX d'Elon Musk dans la bande de Gaza. "Les satellites Starlink ne pourront être utilisés en Israël avec l'accord du ministère israélien des Communications, y compris pour la bande du Gaza", a dit le ministre. Le mois dernier, Elon Musk avait proposé d'utiliser Starlink pour faciliter les communications avec des "organisations d'aide internationalement reconnues" dans l'enclave palestinienne, une proposition rejetée à l'époque par les autorités israéliennes, qui craignaient de voir le Hamas utiliser Starlink pour des activités terroristes. (Rédigé par Dan Williams, Dagmarah Mackos et Tangi salaün pour la version française, édité par Blandine Hénault)