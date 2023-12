En Israël, Austin réitère l'appel des Etats-Unis à préserver les civils

TEL AVIV (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a répété lundi que le soutien de Washington à Israël était "inébranlable" tout en appelant son allié à faire davantage d'efforts pour préserver la population civile de la bande de Gaza. S'exprimant pendant une conférence de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre de la Défense, Yoav Gallant, Lloyd Austin a qualifié le Hamas de "groupe terroriste fanatique" et estimé que tout devait être fait pour l'empêcher de lancer de nouvelles attaques contre Israël. Pour le chef du Pentagone, ce voyage est un exercice d'équilibriste. S'il a toujours soutenu le droit d'Israël à se défendre après les attaques du Hamas le 7 octobre, il s'est aussi de plus en plus exprimé sur le sort des civils à Gaza, alors que les frappes israéliennes ne cessent de faire de victimes. Lors de sa conférence de presse à Tel Aviv, Lloyd Austin a dit avoir demandé à Yoav Gallant de tenir davantage compte de la nécessité de protéger les civils, ainsi qu'une "transition" vers une phase de combats moins intensifs à Gaza. "Dans toute campagne militaire, il y a des phases", a-t-il déclaré. Un responsable américain accompagnant le secrétaire à la Défense avait estimé un peu plus tôt que le niveau d'intensité des bombardements aériens et des opérations terrestres à Gaza ne "durerait pas éternellement". Pour autant, le gouvernement de Benjamin Netanyahu continue d'afficher un objectif de "destruction totale" du Hamas, au point d'ignorer tous les appels à une nouvelle trêve visant à permettre la libération d'otages. Selon Michael Eisenstadt, directeur du programme d'études militaires et de sécurité à l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient, les États-Unis et Israël semblent être d'accord sur une transition vers une nouvelle phase de la campagne, mais Washington souhaiterait que cela se produise d'ici quelques semaines, tandis qu'Israël estime avoir besoin de plus de temps. "Ils sont donc fondamentalement d'accord sur la marche à suivre et sur la nécessité de passer à une approche plus ciblée, mais il y a des divergences quant au calendrier", a-t-il déclaré. Yoav Gallant a laissé entendre après son entretien avec Lloyd Austin que les Gazaouis seraient probablement autorisés à retourner dans le nord de l'enclave une fois que la phase de combats actuels serait terminée. Il n'a donné aucune indication de temps. (Bureau de Tel Aviv, version française Stéphanie Hamel et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer et Tangi Salaün)