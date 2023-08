En Grande-Bretagne, Rishi Sunak voit "la lumière au bout du tunnel" concernant l'inflation

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré mardi voir "la lumière au bout du tunnel" concernant le plan de son gouvernement de réduire de moitié l'inflation, malgré une croissance record des salaires qui pourrait alimenter la pression inflationniste à l'avenir. "Le meilleur moyen de faire baisser les taux d'intérêt et de les empêcher d'augmenter est de faire baisser l'inflation", a déclaré Rishi Sunak à la presse. Les données d'inflation en Grande-Bretagne pour le mois de juillet seront publiées mercredi. Les économistes interrogés par Reuters anticipent un ralentissement de la hausse des prix à 6,8%, contre 7,9% en juin. Cependant, l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix plus volatils de l'alimentation et de l'énergie, ne devraient ralentir que de façon marginale. "Nous faisons des progrès", a déclaré Rishi Sunak. "Mais il est important que nous nous en tenions au plan. Le plan fonctionne. Je pense que nous voyons la lumière au bout du tunnel." (Reportage William James et Alistair Smout, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)