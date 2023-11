En Floride, Trump cible l'électorat hispanique, ses rivaux débattent sans lui

par Nathan Layne et James Oliphant (Reuters) - Donald Trump, le favori pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle américaine, va organiser une manifestation dans la banlieue de Miami mercredi, visant à attirer l'électorat hispanique, considéré comme crucial pour le scrutin de 2024, alors que ses adversaires s'apprêtent à débattre sans lui. Le rassemblement dans le fief américano-cubain de Hialeh vise à stimuler le soutien hispanique à l'ancien président américain en Floride, a indiqué son porte-parole de campagne Steven Cheung. Le soutien des Hispaniques, groupe ethnique à la croissance la plus rapide dans l'électorat américain, a explosé durant la campagne de Donald Trump en 2020. Le débat rassemblant les autres candidats républicains à la primaire du parti se tient à Dade County, dans la ville de Miami, qui se situe à seulement une demi-heure de route du rassemblement, soulignant l'importance de l'électorat hispanique, qui se sent de plus en plus déçu par les politiques économiques et culturelles de la gauche. "Nous avons recueilli beaucoup de votes (entre 2020 et 2022, ndlr) et la tendance s'accentue", a déclaré Christian Ziegler, qui dirige le parti républicain en Floride. "C'est pourquoi le rassemblement et le débat se déroulent ici", a-t-il ajouté. Miami-Dade est le comté le plus habité de Floride avec 1,5 million de Latinos-américains en âge de voter. En 2016, la démcorate Hilary Clinton a remporté le comté avec plus de 30 points d'avance avant que Donald Trump ne réduise l'écart en perdant de sept points face à Joe Biden en 2020. Ron DeSantis a remporté ce comté lors de sa réélection au poste de gouverneur en 2022, avec 65% du vote hispanique dans une victoire sans appel. Désormais, Donald Trump espère s'appuyer sur le vote hispanique pour battre Ron DeSantis, relégué à la deuxième place dans les opinions de sondage de la primaire républicaine, tout en essayant de rassembler leur vote pour l'élection générale face à Joe Biden en novembre 2024. La stratégie de l'ancien président américain est de diversifier son soutien basé jusqu'ici sur l'électorat blanc et rural. Outre son succès auprès de l'électorat hispanique, Donald Trump est soutenu par 22% de l'électorat noir selon un sondage publié cette semaine par le New York Times et le Siena College. Du jamais vu pour un candidat républicain récemment. Lors de l'élection de 2020, Donald Trump a recueilli 32% de l'électorat hispanique traditionnellement acquis aux démocrates. C'est le meilleur résultat pour un candidat républicain depuis Gorges W. Bush il y a près de deux décennies. OPERATION SEDUCTION Christian Ziegler, qui dirige le parti républicain en Floride, affirme que ce renouveau s'explique par les efforts de son parti à se concentrer sur les problèmes chers à la communauté hispanique comme l'élargissement des coupons de restaurations à l'école voté dans un projet de loi mené par Ron DeSantis en début d'année. Selon un sondage Reuters/Ipsos, 38% des Hispaniques interrogés indiquaient vouloir voter pour Joe Biden, contre 36% pour Donald Trump. En 2020, l'actuel président américain avait battu son prédécesseur de plus de 20 points dans cette population, selon une étude en sortie d'urnes réalisé par Pew Research. De son côté, Joe Biden n'a pas dit son dernier mot, il investit notamment dans les publicités en espagnol à destination des Etats susceptibles de basculer l'an prochain. Mais même dans son propre camp, on admet qu'il sera difficile pour le démocrate de reprendre la Floride malgré son opération séduction à destination de la communauté hispanophone. Les déboires judiciaires de Donald Trump semblent lui attirer la sympathie des Latinos-américains, qui pour beaucoup ont fui des régimes répressifs et se reconnaissent dans la défense du milliardaire qui se dit victime d'une vendetta politique. "C'est une persécution politique comme au Venezuela et au Nicaragua", explique Fabio Andrade, un homme d'affaires américano-colombien membre de l'association "Republican Amigos". (Version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)