En Espagne, les agriculteurs manifestent à leur tour et bloquent les routes

En Espagne, les agriculteurs manifestent à leur tour et bloquent les routes













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Des agriculteurs espagnols ont bloqué la circulation sur certaines des principales autoroutes du pays mardi, se joignant ainsi à leurs confrères d'autres pays européens qui protestent contre les coûts élevés, les normes administratives et la concurrence des pays non membres de l'Union européenne. "Avec des nuances différentes, dans toute l'Union européenne, nous avons les mêmes problèmes", a déclaré Donaciano Dujo, vice-président de l'ASAJA, l'une des plus grandes associations d'agriculteurs d'Espagne, à la chaîne de télévision nationale TVE. L'ASAJA et d'autres associations avaient appelé à manifester à partir de jeudi, mais de nombreux agriculteurs ont pris la route avec leurs tracteurs dès mardi, provoquant des embouteillages dans tout le pays, de Séville dans le sud jusqu'à Gérone, près de la frontière française, selon les autorités chargées de la circulation. "La campagne en a assez", a déclaré Inti Dujo. À Gérone, des tracteurs se sont rassemblés avant la journée de manifestations, arborant des pancartes sur lesquelles était inscrit le slogan "sans agriculteurs, il n'y a pas de nourriture". À l'instar de leurs collègues français, belges, italiens et portugais, les agriculteurs espagnols se plaignent du poids croissant des normes européennes, de la faiblesse des prix des produits et de l'augmentation des coûts. Ils affirment que les règles exigeantes imposées aux agriculteurs de l'UE pour protéger l'environnement les rendent moins compétitifs que leurs homologues d'autres régions, telles que l'Amérique latine ou l'Europe hors l'UE. (Reportage Inti Landauro; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)