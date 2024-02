En Espagne, des agriculteurs en colère défilent avec leurs tracteurs à Madrid

En Espagne, des agriculteurs en colère défilent avec leurs tracteurs à Madrid













MADRID, 21 février (Reuters) - Des convois de tracteurs ont perturbé la circulation à Madrid mercredi et ont convergé vers le centre de la capitale espagnole et le siège du ministère de l'Agriculture alors que les agriculteurs protestent contre les contraintes administratives et un soutien du gouvernement jugé insuffisant. Dans de nombreux pays européens, dont la France, la Pologne et la Grèce, les agriculteurs expriment depuis des semaines leur colère contre les normes environnementales ou encore la concurrence jugée déloyale venue de l'extérieur de l'Union européenne (UE), notamment l'Ukraine. En attendant que cinq colonnes de tracteurs atteignent le point de rassemblement sur la place centrale de l'Indépendance, les manifestants portant des gilets jaunes ont brandi des drapeaux espagnols et fait sonner des cloches de vaches tout en diffusant de la musique par haut-parleurs. La circulation autour du monument de la Porte d'Alcalá s'est arrêtée, plusieurs bus n'ayant pu poursuivre leur trajet en raison du grand nombre de manifestants dans les rues. A lire aussi... Selon le gouvernement, 500 tracteurs ont été autorisés à manifester à Madrid, soit le nombre indiqué par les organisateurs du rassemblement, et 150 autres véhicules ont été bloqués à l'extérieur de la ville. Deux des cinq colonnes de tracteurs ont déjà atteint le point de rassemblement, selon le gouvernement, qui a ajouté que le seul incident notable était le blocage de l'autoroute A42 reliant la ville de Tolède à Madrid, qui a été démantelé par la police. "J'ai les mêmes dépenses mais je gagne deux fois moins, nous ne pouvons pas continuer comme ça", a déclaré à Reuters Lucia Risueno, une viticultrice de 52 ans de la région de Castille-La Mancha. Les manifestations ne cesseront pas tant que le gouvernement ne mettra pas en place des mesures fortes pour aider les agriculteurs, a-t-elle ajouté. (Reportages Catarina Demony, Guillermo Martinez, Antoine Demaison et Marco Trujillo ; rédigé par David Latona ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)