EN DIRECT: Nouvelles frappes d'Israël à Gaza, le bilan de l'attaque du Hamas s'alourdit

EN DIRECT: Nouvelles frappes d'Israël à Gaza, le bilan de l'attaque du Hamas s'alourdit













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les forces israéliennes ont bombardé Gaza à plusieurs reprises dans la nuit de mardi à mercredi, frappant plus de 200 cibles dans un quartier de la ville qui, selon les autorités, aurait été utilisé par le Hamas pour lancer sa vague d'attaques sans précédent. Au total, les troupes israéliennes disent avoir tué depuis samedi au moins 1.000 Palestiniens armés infiltrés depuis la bande de Gaza et renforcé la sécurité dans toutes les localités et communautés en Israël alors que les hostilités s'étendent à d'autres fronts. Le bilan de l'offensive du Hamas en Israël continue de s'alourdir, à 1.200 morts et 2.700 blessés, alors que les soldats ont finalement eu accès aux zones frappées par les attaques, découvrant de véritables massacres de civils. Israël a rappelé au moins 300.000 réservistes et prépare activement une offensive qui pourrait prendre la forme d'une attaque terrestre sur la bande de Gaza. Les raids de représailles menées par Israël ont fait au moins 950 morts selon les autorités sanitaires de l'enclave et plus de 180.000 déplacés selon l'Onu. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 10h59 - Des sirènes d'alerte ont retenti dans le nord d'Israël. 10h55 - Dix-sept ressortissants britanniques dont des enfants sont morts dans l'attaque du Hamas ou portés disparus, a rapporté mercredi la BBC, citant une source officielle. 10h53 - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé mercredi que l'aide humanitaire de l'UE à la population palestinienne n'était pas remise en question par l'attaque du Hamas, mais que le bloc devait "réexaminer attentivement son assistance financière" globale aux Palestiniens. 10h36 - Le Hezbollah libanais a revendiqué les tirs de mercredi sur le nord d'Israël. 10h06 - Le gouvernement néerlandais a déconseillé mercredi à ses citoyens de se rendre dans le sud du Liban, dans la région qui s'étend du sud de la rivière Litani jusqu'à la frontière israélienne, en raison du conflit armé avec Israël. 10h01 - Le pape François a appelé mercredi le Hamas à libérer tous les otages capturés lors de l'attaque du week-end contre Israël, tout en exprimant ses graves préoccupations concernant le siège israélien "total" imposé à Gaza. 09h46 - L'armée israélienne affirme qu'une attaque a eu lieu près de la ville israélienne d'Arab al-Aramche, en face du village libanais de Dhayra, mais n'a pas immédiatement fourni de détails sur d'éventuelles victimes ou sur les auteurs de l'attaque. Israël a répliqué par des bombardements au Liban. 09h34 - En France, les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en marge d'une visite d'une école juive de Sarcelles (Val-d'Oise), ajoutant qu'une cinquantaine d'actes antisémites avaient été perpétrés depuis samedi. 09h20 - Le gouvernement suédois va proposer d'évacuer les ses ressortissants d'Israël et des territoires palestiniens, a rapporté mercredi l'agence de presse TT, citant le ministre des Affaires étrangères Tobias Billstrom. 09h17 - Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré mercredi qu'il allait faciliter la délivrance d'armes à feu aux citoyens titulaires d'un permis, en prévisions d'une hausse des tensions dans les villes mixtes judéo-arabes d'Israël. 08h53 - L'Arabie saoudite et la Russie, les deux premiers exportateurs de pétrole, discuteront mercredi de la situation du marché pétrolier et des prix du pétrole dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak. 07h39 - L'ancien chef du Hamas, Khaled Mechaal, a appelé le monde musulman à manifester vendredi pour soutenir les Palestiniens et les peuples des pays voisins à se joindre à la lutte contre Israël. 07h34 - Des vols assistés par le gouvernement australien partiront d'Israël vendredi pour évacuer les citoyens australiens, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. (Rédigé par Kate Entringer)