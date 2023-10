EN DIRECT-Gaza se prépare à l'assaut terrestre israélien, la crainte d'une propagation du conflit s'intensifie

EN DIRECT-Gaza se prépare à l'assaut terrestre israélien, la crainte d'une propagation du conflit s'intensifie













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les troupes israéliennes continuaient de se préparaient dimanche à un assaut terrestre sur la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, pressant les civils à fuir vers le sud de l'enclave. Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé au Hezbollah libanais de ne pas déclencher une guerre sur un second front, menaçant de "détruire le Liban" s'il le faisait. Israël a juré d'anéantir le mouvement islamiste palestinien, maître de Gaza depuis 2007, après les attaques menées le week-end dernier par des commandos infiltrés dans le sud d'Israël qui ont coûté la vie à 1.300 Israéliens, civils pour la plupart. Des dizaines d'otages ont été capturés par les hommes du Hamas et conduits dans la bande de Gaza. Depuis, les forces israéliennes ont établi un siège total de l'enclave, où habitent 2,3 millions de Palestiniens, qui subissent des vagues de frappes aériennes sans précédent ayant fait 2.329 morts et près 9.714 blessés, selon les autorités de Gaza. Le Hamas, de son côté, a promis de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang et a demandé aux habitants de la ville de Gaza de rester sur place. VOIR AUSSI : LE POINT sur la guerre entre Israël et le Hamas LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 10h03 - L'armée israélienne a déclaré qu'elle continuera à permettre aux habitants de Gaza d'évacuer vers le sud, et que des centaines de milliers de personnes ont déjà quitté la zone. 09h50 - L'armée israélienne a demandé aux civils de ne pas se rendre à moins de 4 km de la frontière libanaise, précisant qu'elle perturbait délibérément les services GPS dans la zone et sur le front sud avec Gaza dans le cadre de ses opérations. 09h08 - Un missile antichar a été tiré dimanche depuis l'intérieur du Liban sur un village frontalier israélien, faisant au moins quatre victimes, a rapporté la radio militaire israélienne. 09h03 - Des équipes médico-légales militaires en Israël ont examiné les corps des victimes de l'attaque menée la semaine dernière par le Hamas et font état de nombreux signes de torture, de viol et d'autres crimes, ont déclaré des officiers samedi. Environ 1.300 corps ont été transportés sur une base militaire à Ramla, dans le centre d'Israël, où des équipes spécialisées procèdent à des vérifications médico-légales afin de déterminer l'identité des personnes décédées et les circonstances de leur mort. 08h15 - Le ministre israélien de la Communications, Shloma Karhi, a déclaré qu'il cherchait à faire fermer le bureau d’Al Jazeera en Israël, accusant la chaîne d'information du Qatar d'inciter à la violence contre les soldats israéliens. 07h09 - Les frappes aériennes sur Gaza ont fait plus de 2.329 morts et près 9.714 blessés, selon le ministère de la Santé local. 06h55 - Les forces israéliennes vont lancer "d’importantes opérations militaires" à Gaza une fois que "les civils auront quitté la zone", a déclaré sur CNN le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. "Nous avons donné suffisamment d’avertissements, plus de 25 heures (...) Je ne saurais trop insister pour dire qu’il est maintenant temps pour les Gazaouis de partir." 06h53 - Joshua Zarka, directeur des affaires stratégiques du ministère israélien des Affaires étrangères a accusé l'Iran sur le réseau social X d'essayer d'ouvrir un deuxième front en déployant des armes en Syrie ou en passant par la Syrie. 06h28 - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'entretiendra avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman à Riyad dimanche, a déclaré un responsable américain. 05h51 - L'envoyé spécial de la Chine pour le Moyen-Orient, Zhai Jun, se rendra dans la région la semaine prochaine afin de "renforcer encore la coordination avec toutes les parties en vue d'un cessez-le-feu, de la protection des civils, de la désescalade et de la promotion des pourparlers de paix", a rapporté dimanche le média d'État CGTN. 01h52 - Selon les autorité de santé de Gaza, 300 Palestiniens ont été tués samedi, principalement des enfants et des femmes, et 800 autres ont été blessés. 01h49 - La Russie a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de voter lundi sur un projet de résolution concernant le conflit entre Israël et le Hamas, qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire et condamne la violence contre les civils et tous les actes de terrorisme. 01h46 - Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères samedi au Qatar, où ils ont discuté de l'attaque meurtrière en Israël "et sont convenus de poursuivre la coopération" pour atteindre les objectifs du groupe, a déclaré le Hamas dans un communiqué. (Rédigé par Kate Entringer)