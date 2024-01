EN DIRECT-Gabriel Attal sous pression pour son "grand oral" à l'Assemblée

(Actualisé tout du long) PARIS, 30 janvier (Reuters) - Le Premier ministre français, Gabriel Attal, prononce son discours de politique générale à l'Assemblée nationale dans un contexte tendu par la crise agricole. Le chef du gouvernement présente sa feuille de route et tente d'imprimer son style, qu'il veut direct, en phase avec les préoccupations des Français. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 15h19 - "Nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales comme le travail, l'effort et la liberté d'entreprendre", dit Gabriel Attal. 15h18 - "Je renconcerai jamais à dialoguer", dit Gabriel Attal. "Respecter les Français, respecter notre opposition, respecter notre Parlement, je m'y engage". 15h13 - Gabriel Attal s'adresse aux Français "qui ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux et qu'elles bénéficient toujours aux mêmes" "qui ne demandent pas la Lune mais vivre de leur travail, éduquer leurs enfants et vivre en sécurité". 15h12 - "Notre agriculture est une force", affirme Gabriel Attal, "il doit y avoir une exception agricole française". 15h11 - Gabriel Attal appelle à "reconquérir notre souveraineté européenne". "Les crises se superposent et s'additionnent. Elles n'offrent aucune solution miraculeuse mais méthodiquement avec les Français nous y répondrons". 15h09 - Des cris fusent dans les rangs de la gauche. 15h06 - "Nous devons affronter pour avancer", a déclaré le Premier ministre qui estime qu'une "société ne perd jamais à avancer". 15h03 - Début du discours de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. 15h01 - Les groupes de gauche du Parlement ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. (Rédigé par Blandine Henault et Kate Entringer, avec Elizabeth Pineau)