Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini quasiment inchangée jeudi et non loin d'un plus haut depuis avril 1991 touché la veille. L'indice Nikkei a gagné 0,03% à 26.809,37 points et le Topix, plus large, a pris 0,08% à 1.775,47 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).