En Arabie saoudite, Zelensky demande le soutien de la Ligue arabe

DJEDDAH, Arabie saoudite (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a exhorté vendredi les dirigeants arabes réunis en sommet à Djeddah, en Arabie saoudite, à soutenir son initiative de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Volodimir Zelensky, qui effectue son premier voyage en Arabie saoudite en tant que chef de l'Etat, et se rendra ensuite au sommet du G7 au Japon, a déclaré dans un discours que les délégués recevraient chacun le texte du plan de paix en dix points préparé par Kyiv, et leur a demandé de travailler avec l'Ukraine directement, sans intermédiaire. "J'invite tous ceux qui respectent la paix à se joindre à la mise en œuvre de la formule de paix et à réduire ainsi l'hostilité, les guerres, la souffrance et le mal", a déclaré le président ukrainien. "La Russie est faible, nous l'avons battue lorsqu'elle avait plus d'armes entre les mains. Son agressivité ne vient pas de la force mais de la compréhension que le temps des empires est révolu." Le président a déclaré que la formule de paix ukrainienne pouvait profiter à d'autres, par exemple via l'initiative sur les céréales de la mer Noire, qui a permis à l'Ukraine, un important exportateur, de poursuivre ses livraisons, y compris aux pays de la Ligue arabe. Les Nations unies et la Turquie ont négocié cet accord en juillet dernier afin de contribuer à la lutte contre une crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022. L'accord, plusieurs fois renouvelé depuis, vient d'être prolongé de deux mois, a annoncé mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Outre la sécurité alimentaire, le plan de paix ukrainien impose à la Russie de retirer toutes ses troupes du territoire ukrainien, appelle à la libération de tous les prisonniers de guerre ukrainiens et demande le rétablissement de la sécurité dans la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie. Le prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane a déclaré lors du sommet que son royaume était prêt à servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. (Reportage Olena Harmash, version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)