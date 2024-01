En Allemagne, les cheminots appellent à une grève historique à la Deutsche Bahn

(Reuters) - Les cheminots allemands lanceront une grève record de six jours à partir de mercredi, après que leur syndicat a rejeté la dernière offre salariale de la Deutsche Bahn, l'opérateur ferroviaire public. Le syndicat GDL a annoncé lundi que la quatrième série de grèves pour réclamer de meilleurs salaires commencerait à 2 heures du matin mercredi et durerait jusqu'à 18 heures le lundi suivant, ce qui constituerait la plus longue grève de l'histoire de la Deutsche Bahn. Les conducteurs de trains de marchandises sont appelés à commencer leur grève un jour plus tôt, le mardi à 18 heures. La grève la plus longue en date de l'histoire de la Deutsche Bahn a duré cinq jours en 2015. La Deutsche Bahn a soumis vendredi au syndicat GDL une nouvelle offre salariale qui répondait également à la principale revendication de l'organisation, à savoir une réduction du temps de travail assortie d'une compensation salariale complète. La GDL l'a toutefois rejetée. L'opérateur ferroviaire et GDL sont en conflit au sujet d'une convention collective depuis début novembre, le syndicat exigeant une réduction de la semaine de travail de ses travailleurs de 38 à 35 heures, sur la base des salaires actuels. Selon Joerg Kraemer, économiste en chef de la Commerzbank, la grève des cheminots pourrait coûter au secteur des transports 30 millions d'euros par jour. Les dommages pourraient être encore plus importants si le mouvement social devait entraîner un arrêt de la production des usines en raison de problèmes d'approvisionnement, prévient-il. (Reportage Katharina Loesche, Rene Wagner et Markus Wacket, rédigé par Linda Pasquini et Miranda Murray ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)