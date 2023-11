En Allemagne, difficiles négociations sur le budget fédéral pour 2024

Crédit photo © Reuters

par Maria Martinez BERLIN (Reuters) - Le comité en charge d'établir le budget fédéral de l'Allemagne pour 2024 a interrompu ses délibérations finales tôt vendredi, ont indiqué des responsables au sein de la coalition gouvernementale, après une décision de la Cour constitutionnelle qui a mis à mal les négociations en cours. La Cour de justice de Karlsruhe a déclaré mercredi comme inconstitutionnelle la décision du gouvernement de réaffecter 60 milliards d'euros de fonds inutilisés provenant de la pandémie pour des initiatives vertes et un soutien à l'industrie. Cette décision a mis en difficultés la coalition tripartite du chancelier Olaf Scholz, déjà bousculée par une série de crises sur fond de dégradation de la conjoncture économique et qui a désormais un large trou à combler dans les finances publiques. "Certaines des dépenses prévues pour l'année prochaine devront maintenant être réduites, ce sur quoi les partis au pouvoir auront probablement du mal à s'entendre", estime Joerg Kraemer, économiste chez Commerzbank. Réunis au sein de la coalition, le parti des Verts et la formation libérale-démocrate (FDP) s'opposent déjà sur le budget à venir, les premiers plaidant pour des dépenses accrues tandis que les seconds refusent toute augmentation de la dette et des impôts. La décision de la Cour constitutionnelle a obligé le gouvernement à repousser le vote formel du comité budgétaire à jeudi prochain après une réunion spéciale prévue mardi pour discuter de l'impact de la décision de la Cour constitutionnelle. Les chiffres clés définitifs du budget et de la dette seront rendus publics après la réunion de jeudi. L'un des points budgétaires restant à discuter porte sur le doublement de l'aide militaire à l'Ukraine pour atteindre huit milliards d'euros en 2024. D'autres éléments budgétaires ont pu néanmoins être finalisés : selon l'agence de presse dpa, le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité, qui devait expirer à la fin de l'année, a été prolongé jusqu'à fin mars. (Reportage Maria Martinez et Holger Hansen, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)