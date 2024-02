En Allemagne, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté contre l'extrême droite

BERLIN/FRANCFORT (Reuters) - Environ 200.000 personnes ont manifesté samedi en Allemagne, en majorité à Berlin, alors que la mobilisation contre le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) entrait dans sa quatrième semaine. Des rassemblements ont également eu lieu dans les villes de Dresde, Hanovre ou encore Mayence, signe d'une inquiétude croissante face au fort soutien de l'opinion publique à l'AfD. À Berlin, ce sont près de 150.000 personnes qui ont convergé vers le Parlement allemand, le palais du Reichstag, pour protester contre la montée de l'extrême droite. "Que ce soit à Eisenach, Hombourg ou Berlin, dans les petites et grandes villes du pays, de nombreux citoyens se rassemblent pour manifester contre l'oubli, la haine et les discours de haine", a écrit le chancelier Olaf Scholz sur le réseau social X. Ces manifestations sont "un signe fort en faveur de la démocratie et de notre constitution", a-t-il ajouté. Le succès de l'AfD a suscité l'inquiétude des partis traditionnels allemands, qui craignent qu'elle ne remporte trois élections régionales dans l'est de l'Allemagne en septembre, même si des sondages récents ont montré une légère baisse du soutien au parti d'extrême droite. Jakob Springfeld, porte-parole de l'ONG Solidarity Network Saxony, s'est dit choqué qu'il ait fallu autant de temps pour organiser des manifestations de cette ampleur contre l'extrême droite, alors que l'AfD a déjà réussi à s'imposer dans de nombreuses petites localités. "Mais il y a un sursaut maintenant. Et le fait que ce sursaut intervienne est porteur d'espoir, je crois." En effet, un sondage Forsa a montré en début de semaine que le soutien à l'AfD était passé sous la barre des 20% pour la première fois depuis juillet. Selon l'institut de sondage, l'AfD se place en deuxième position derrière le Parti conservateur allemand, qui recueille 32% de soutien parmi les électeurs, tandis que les sociaux-démocrates de centre-gauche d'Olaf Scholz sont en troisième position avec 15%. Les manifestations font suite à une enquête du média Correctiv, publiée le mois dernier, et selon laquelle deux membres influents de l'AfD auraient participé à une réunion pour discuter de l'expulsion massive de citoyens d'origine étrangère. L'AfD a nié que cette proposition faisait partie de son programme. Tino Chrupalla, co-président de l'AfD au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, a déclaré sur la radio publique Deutschlandfunk que, s'il était "légitime de descendre dans la rue avec le gouvernement", les manifestants ne devaient pas se laisser utiliser pour détourner l'attention des partis des problèmes réels du pays". Le pays comprend des Allemands issus de l'immigration et son parti n'envisage pas de les expulser, a-t-il ajouté. (Reportage Andreas Rinke, Oliver Barth, Oliver Denzer et Christoph Steitz ; Versioon française Kate Entringer)