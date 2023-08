En Afrique du Sud, les dirigeants des BRICS vont tenter d'étendre leur influence

En Afrique du Sud, les dirigeants des BRICS vont tenter d'étendre leur influence













Crédit photo © Reuters

JOHANNESBURG (Reuters) - Les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud se rencontrent mardi à Johannesburg pour le sommet annuel du groupe des BRICS, au cours duquel ils envisageront un élargissement de ce "club des cinq", certains membres souhaitant en faire un contrepoids à l'Occident. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu mardi matin son homologue chinois Xi Jinping, principal partisan de l'élargissement, dans le cadre d'une visite d'État. Accueilli à Prétoria, capitale administrative du pays, dans le cadre d'une visite d'État, Xi Jinping a réaffirmé la détermination de la Chine à approfondir les relations d'amitié et de coopération avec l'Afrique du Sud, quelle que soit l'évolution du monde. Xi Jinping a également déclaré que la Chine continuerait d'encourager ses entreprises à investir en Afrique du Sud et à coopérer dans le domaine des nouvelles énergies et des technologies. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi participent également au sommet. "Nous ne voulons pas être un contrepoint au G7, au G20 ou aux États-Unis", a déclaré Lula dans une retransmission en direct sur les réseaux sociaux diffusée depuis le sommet. "Nous voulons simplement nous organiser." Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), ne se rendra pas en Afrique du Sud, mais participera au sommet par visioconférence. "Un BRICS élargi représentera un groupe diversifié de nations dotées de systèmes politiques différents et partageant le même désir d'un ordre mondial plus équilibré", a déclaré le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans un discours prononcé avant le sommet. Quelque 40 pays - dont l'Arabie saoudite, l'Argentine et l'Egypte - ont fait part de leur intérêt pour adhérer au groupe, de manière formelle ou informelle, selon l'Afrique du Sud. L'expansion est un objectif de longue date de la Chine, qui espère donner plus de poids au groupe, qui abrite déjà quelque 40% de la population et un quart du PIB mondial. Les dirigeants tiendront une mini-retraite et un dîner mardi soir, au cours desquels ils discuteront probablement d'un cadre et de critères pour l'admission de nouveaux pays. La promotion de l'utilisation des devises des États membres est également à l'ordre du jour. Les organisateurs du sommet ont toutefois affirmé qu'il n'y aura pas de discussions sur une monnaie commune des BRICS, une idée lancée par le Brésil au début de l'année comme alternative au dollar. (Reportage Bhargav Acharya à Johannesburg et Carien du Plessis à Pretoria, rédigé par Joe Bavier ; avec la contribution de Gabriel Araujo et du bureau de Pékin ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)