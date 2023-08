Emmerson Mnangagwa réélu président du Zimbabwe, dit la commission électorale

Crédit photo © Reuters

HARARE (Reuters) - Le président sortant du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a remporté l'élection présidentielle qui s'est déroulée cette semaine avec 52,6% des voix, a annoncé samedi la commission électorale nationale. Il était largement attendu qu'Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe - arrivé au pouvoir lors de l'indépendance en 1980 - après un coup d'Etat en 2017, remporte un deuxième mandat. Son principal rival, Nelson Chamisa, a remporté 44% des voix, selon la commission électorale du Zimbabwe. Un porte-parole de la Coalition citoyenne pour le changement (CCC), emmenée par Nelson Chamisa, a indiqué sur le réseau social X, anciennement Twitter, que le parti rejetait "tout résultat assemblé à la hâte sans vérification appropriée". Bien que l'élection se soit déroulée dans le calme, la police interdit régulièrement les rassemblements organisés par l'opposition et arrête ses partisans. (Reportage Nyasha Chingono et Nelson Banya, avec la contribution de Carien du Plessis et Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)