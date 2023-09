Emmanuel Macron veut "faire entrer la Corse dans la Constitution"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a souhaité jeudi, lors d'un discours à Ajaccio, "faire entrer la Corse dans la Constitution" afin de reconnaître les spécificités de l'île grâce à une autonomie "ni contre l'Etat, ni sans l'Etat". "Je suis favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre, celui d'une communauté insulaire, linguistique et culturelle", a déclaré le président de la République devant l'Assemblée de Corse. "Pour répondre au besoin de reconnaissance, éviter de nouvelles confrontations (...) ayons l'audace de bâtir une autonomie à la corse dans la République", a-t-il poursuivi. "Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'Etat. Ce ne sera pas une autonomie contre l'Etat ni sans l'Etat mais pour la Corse et dans la République. Le moment exige des uns et des autres un esprit de responsabilité et de dépassement." Le chef de l'Etat a appelé de ses voeux la conclusion d'un accord dans les six mois entre l'exécutif et l'assemblée territoriale sur un texte constitutionnel. "Je souhaite que le travail avec le gouvernement puisse mener à un texte constitutionnel et organique ainsi soumis à votre accord d'ici six mois. C'est sur la base de celui-ci que nous pourrons engager le processus de révision constitutionnelle et organiser la consultation en Corse et à l'issue, préparer le projet de loi organique qui mettra en oeuvre cette nouvelle étape", a-t-il précisé. "C'est une étape historique à laquelle nous devons collectivement oeuvrer", a encore souligné Emmanuel Macron. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)