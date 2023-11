Emmanuel Macron va de nouveau réunir les chefs de partis politiques le 17/11

(Reuters) - Le président Emmanuel Macron a écrit une lettre aux chefs des principaux partis politiques français pour les convier à une réunion à Saint-Denis le 17 novembre, a rapporté dimanche Le Figaro, afin de discuter à nouveau des institutions et de trouver des convergences, notamment sur le référendum. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé dans la soirée que le chef de l'Etat allait de nouveau rassembler les chefs des partis politiques. "C'est un geste très important (...) pour proposer des modifications dans le champ de referendum, des questions sociétales, des questions qui relèvent de l'immigration", a-t-il dit sur France 2 lors du JT de 20 Heures, ajoutant espérer que les partis politiques étaient conscients de cette "main tendue". Indiquant avoir pu consulter le document, Le Figaro indique qu'Emmanuel Macron a proposé aux chefs des partis le "même format" et les "mêmes règles" que pour la rencontre à huis clos organisée fin août à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Les participants à cette rencontre, dénoncée alors par l'opposition comme un "coup de communication", étaient convenus d'engager un travail sur le champ du référendum, avait fait savoir à l'époque l'entourage d'Emmanuel Macron, précisant qu'avait été accepté le principe d'une nouvelle session de travail dans les mêmes conditions - sans évoquer de calendrier. D'après Le Figaro, les chefs des principaux partis politiques ont reçu dimanche après-midi une lettre de plusieurs pages envoyée par Emmanuel Macron dans laquelle le président déclare qu'"au vu tant du contexte international que des enjeux auxquels la France est confrontée, notre responsabilité est de dépasser nos clivages dans l'intérêt du pays". L'objectif affiché par le chef de l'Etat est de "renforcer la souveraineté populaire et la vitalité démocratique de notre pays", indique-t-il dans la lettre, selon le journal. (Rédigé par Jean Terzian et Layli Foroudi)