Emmanuel Macron va annoncer un investissement d'un montant de 2,1 milliards d'euros de Novo Nordisk en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron annoncera jeudi un investissement du groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk d'un montant 2,1 milliards d'euros sur son site industriel en France, a-t-on appris de l'Elysée. Le chef de l'Etat doit se rendre sur le site de l'entreprise à Chartres, qui compte près de 2.000 employés, pour y annoncer l'investissement, sur lequel son cabinet n'a fourni aucun détail. Selon l'Elysée, 500 emplois devraient être créés grâce à cet investissement, le plus important dans le secteur de la santé depuis le début des deux mandats d'Emmanuel Macron. Novo Nordisk est notamment connu pour son traitement contre l'obésité, le Wegovy, qui rencontre un succès phénoménal. (Reportage Michel Rose; version française Camille Raynaud)